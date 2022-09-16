Погранслужба Киргизии: по всей киргизско-таджикской границе идут боестолкновения военных Фото: ТАСС

Вооруженные столкновения между киргизскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран.

"По состоянию на 8.25 (5.25 мск. — Прим. ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", — рассказали РИА Новости в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

Напомним, в ночь на 16 сентября таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах.Позже сообщалось, что боестолкновения между военными идут по всей протяженности киргизско-таджикской границы.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в апреле 2021 года между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось вооружённое столкновение. Тогда конфликт вспыхнул не сразу. Всю неделю между жителями соседних республик шли словесные перепалки из-за спорного водозабора. Дело в том, что местные годами (если не десятилетиями, пытаются поделить этот спорный район с водоразделом. И частенько доходит до драк. Таджикские пограничники даже устанавливали видеокамеры наблюдения в районе, что очень не понравилось киргизам.