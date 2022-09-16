Китайской делегации не разрешили проститься с королевой Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл заявил, что отклонил просьбу о допуске китайских представителей в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II

"Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник", - приводит РИА Новости сообщение издания европейского издания газеты Politico.

В британской монархии смерть королевы это не просто трагический случай, а событие, дающее старт целому «протокольному марафону», который включает в себя многодневные церемонии по всей стране, в которых нельзя допустить ошибку. «Комсомолка» расскажет о том, как будут прощаться с Елизаветой II.

Так, например, в Виндзорском замке по королеве будет звонить «Севастопольский колокол». Согласно сайту Британской королевской коллекции, этот колокол был захвачен англичанами во время Крымской войны в Церкви 12 апостолов (видимо, в Балаклаве) и установлен в монаршей резиденции. Звонит он только в случае смерти суверена.