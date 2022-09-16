Что произошло в ночь на 16 сентября

В новый пакет военной помощи США Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Пентагоне.

Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Сегодня, 16 сентября Владимира Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы - на Аллее журналистов рядом с Андреем Стениным, Михаилом Зеленским, Анатолием Лысенко и Сергеем Доренко. Гражданская панихида начнется в 12-00 по московскому времени. В 13-00 состоится отпевание, а в 13-30 - выход из зала и захоронение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Валуйки. Погиб один мирный житель, двое пострадали. В результате обстрела повреждена подстанция, было нарушено электроснабжение города.

В ночь на 16 сентября таджикские военные начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Об сообщили в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии. Позже сообщалось, что боестолкновения между военными идут по всей протяженности киргизско-таджикской границы.

Недавно ученые разработали новый критерий предсказания продолжительности жизни: прогноз делается на основе качества сна! Группа ученых медицинского Центра Стэнфордского университета предложила использовать новый термин - возраст сна. Подробнее о сенсационном открытии учёных читайте в материале сайта KP.RU

Обозреватель Крис Осборн заявил, что развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США.

Журналист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg выразил мнение, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией. Представитель американской администрации добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ.

Публикация британской газеты The Sun о том, что на жизнь президента России Владимира Путина якобы пытались совершить покушение, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.