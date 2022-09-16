Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ принял решение о понижении ключевой ставки на 0,5% до 7,5% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

«Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом», - сказано в заявлении Банка России, где уточняют, что дальнейшее решения относительно ставки будут принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий».

Как писал сайт KP.RU, на последнем заседании Центробанк РФ принял решение о понижение ключевой ставки, которая была опущена на 3% до 8% годовых.

Напомним, с апреля 2022 года Центробанк РФ начал понижать ключевую ставку. Так 29 апреля ставку понизили до 14%. При этом месяцем ранее, 28 февраля, регулятор принял решение о повышение ключевой ставки сразу до 20% годовых, что стало девятым подряд повышением ставки с марта 2021 года, а также самым существенным за все это время. Ранее в том же месяце Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 9,5%, что стало максимальным показателем с сентября - октября 2017 года.