Решение не приглашать Путина на похороны Елизаветы II осудили в Британии Фото: REUTERS

Президента России Владимира Путина следовало пригласить на похороны королевы Елизаветы II для улучшения отношений Лондона и Москвы. Такое мнение высказала обозреватель Independent Мэри Дежевски, отметив, что такие образом правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс упустило шанс создать задел для возобновления российской-британских отношений.

«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний … Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», - пишет она в своей статье.

В публикации отмечается, что российский президент был одним из первых мировых лидеров, выразивших соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II.

«От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена - хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых», - отметила она.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления ссылавшихся на свои источники британских СМИ о том, что Россию, Белоруссию, а также Мьянму не пригласили на похороны Елизаветы II, отметив, Путин изначально не имел никаких планов по участию в мемориальных мероприятиях.