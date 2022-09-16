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Политика16 сентября 2022 5:26

Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде

Российский лидер проведет в рамках ШОС ряд двухсторонних встреч с коллегами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде

Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях саммита ШОС российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.

Саммит ШОС проводится с пятницы по субботу, 15-16 сентября. Как ожидается, на этом саммите поднимут для обсуждения широкий круг вопросов - укрепление экономических связей, усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности, а также вопросы развития транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Путин проведет двухсторонние встречи с коллегами из Пакистана, Киргизии, Китая, Ирана, Узбекистана, Монголии, а также Турции. Как ранее заявлял турецкий президент Реджеп Тийип Эрдоган, он намерен обсудить с российским коллегой вопрос поставки зерна.

Напомним, ШОС - основанная в 2001 году международная организация, в которой участвуют Индия, Китай, Киргизия, Казахстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.