Посол России рассказал шведам, когда Украине «придет конец» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российский посол в Стокгольме Виктор Татаринцев в беседе со шведскими журналистами заявил, что Украине очень быстро придет конец, если Россия вместо специальной военной операции примет решение перейти к настоящим военным действиям.

«Со стороны России - это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро», - приводит Expressen слова российского дипломата.

Татаринцев заявил, что Россию невозможно изолировать от мира, призвав западные страны помнить об этом. «Мы побеждаем. Так и запишите», - добавил он.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине, указав на то, что такие меры необходимы ввиду обстоятельств. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а речь идет о демилитаризации.