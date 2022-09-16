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Экономика16 сентября 2022 6:05

Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за границей

«Ъ»: У россиян остается все меньше способов оплаты за границей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Соединенные Штаты выразили готовность ввести санкционные ограничения в отношении стран, которые поддержат использование российской системы

Соединенные Штаты выразили готовность ввести санкционные ограничения в отношении стран, которые поддержат использование российской системы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло главу Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в SDN-лист, а сама НСПК и платежная система «Мир», оператором которой та выступает, в черном списке на данный момент не оказалась.

Тем не менее, Соединенные Штаты выразили готовность ввести санкционные ограничения в отношении стран, которые поддержат использование российской системы НСПК, а также национальной платежной системы «Мир» за пределами России, поскольку расценивают подобные действия как попытку обойти антироссийские санкции.

Опрошенные «Коммерсантом» специалисты заявляют, что это может сильно затормозить расширение географии приема карт «Мир» и навредить сотрудничеству со странами, где уже принимаются данные карты.

Так глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что теперь «становится непонятно, насколько партнеры готовы рисковать». В свою очередь глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова указала на то, что разъяснения регулятора США «не носят избирательный характер, а касаются сотрудничества с платежной системой в принципе».