Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал как преступные действия Владимира Зеленского на Украине и заявил, что его будущее - в тюремной камере.

"Зеленский продолжает проводить свою преступную политику на Украине. Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, преследующее целью уничтожение украинского народа. Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее - только в тюремной камере", - заявил Константинов РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.