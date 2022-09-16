Украинские войска попали в тактическое окружение возле границ Херсонской области Фото: REUTERS

Подразделения ВСУ оказались в тактическом окружении на херсонском направлении, сообщил РИА Новости замглавы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

"В реке Ингулец поднялся уровень воды, который нарушил возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег возле границ Херсонской области. В настоящее время они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде.Их положение сейчас - бедственное", - уточнил он.

В конце августа текущего года украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.