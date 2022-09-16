Rosneft Deutschland в общей сложности объединяет примерно 12% нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ Фото: EAST NEWS

Правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Об этом сказано в пресс-релизе Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

«На основании закона об энергетической безопасности федеральное правительство сегодня передало компании Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) под контроль Федеральному сетевому агентству», - сказано в заявлении ведомства.

Федеральное сетевое агентство таким образом получает контроль над Rosneft Deutschland, а также над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Как уточняется в сообщении, Rosneft Deutschland в общей сложности объединяет примерно 12% нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ, таким образом это делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в стране.

Напомним, еще в мае Reuters сообщало о планах Германии «взять под контроль» нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте, который контролируется «Роснефтью», отмечая, что НПЗ «может пострадать» из-за эмбарго Европейского союза на нефть.