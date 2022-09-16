Латвия введет ограничение на пересечение границы россиянами с шенгенскими визами с 19 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Власти Латвии вводят ограничение на пересечение границы страны для граждан России, имеющих шенгенские визы, сообщил в соцсетях министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Решение начнет действовать 19 сентября 2022 года.

“С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности… ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами”, - уточняется в сообщении.

Ранее такое же решение принял сейм Литвы, закрыв въезд в страну для россиян с 19 сентября этого года.

Также ранее сайт KP.RU писал, что депутат Европарламента Тоом назвала “слабоумным” решение Эстонии запретить въезд россиянам. Инициатива Талина по запрету въезда россиян в ЕС не может быть реализована, считает парламентарий.

Кроме этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии запретить въезд россиянам в Европу. Для эстонского политика подобные заявления это норма, отметила дипломат.