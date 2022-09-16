Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе Фото: REUTERS

В ходе телефонного в пятницу, 16 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул, что хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, однако ситуация из-за агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении остается очень напряженной», - сказано на сайте кабмина.

Уточняется, что Пашинян и Путин также обсудили вопросы, которые связаны с реализацией решений, принятых в связи с обращением Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, об обстрелах своих территорий на армяно-азербайджанской границе Армения и Азербайджан заявили в понедельник, 12 сентября. Обе страны сообщили о погибших и раненых.

Как писал сайт KP.RU, Ереван обратился к Москве, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой о помощи в разрешении конфликта на границе. Пашинян также ночью во вторник, 13 сентября, созвонился с Путиным в связи с эскалацией на границе.