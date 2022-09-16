Драка водителя автобуса с пассажиром во Владивостоке привела обоих на больничные койки

Оба участника конфликта попали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казусная история произошла на остановке Баляева во Владивостоке. Безбилетник вышел из рейсового автобуса и вызвал гнев водителя, мужчина погнался за "зайцем". Конструктивно решить конфликт не получилось и дело дошло до драки. Итог оказался довольно грустным: оба участника несанкционированных боев оказались в больнице. Об этом рассказало издание vostokmedia.com.

Как уточняют в редакции, водитель выскочил сразу за мужчиной с требованием оплатить проезд. Тот не стал церемониться и неожиданно распылил содержимое газового баллончика в лицо рулевому. Детали корреспонденту «Восток-Медиа» привели в местной администрации.

Оказалось, что люди пытались отобрать баллончик у молодого человека. Но обоих в итоге госпитализировали. Транспортная компания, обслуживающая маршрут, проверяет все обстоятельства. По предварительным данным, вина, конечно, лежит на безбилетнике, а водитель просто делал свою работу. Тем не менее, все детали конфликта еще предстоит установить.