Власти Таджикистана сообщили, что Киргизия не приняла предложение о переговорах по ситуации на границе Фото: REUTERS

Усилия Таджикистан по стабилизации ситуации на границе с Киргизией пока не дали положительных результатов виз-за того, что киргизские военные не приняли предложения о мирных переговорах, сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

"По данным на утро пятницы по всем направлениям госграницы Таджикистана с Киргизией продолжаются вооруженные конфликты, войска соседней страны атакуют приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома граждан всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия", - уточнили в пресс-службе ГКНБ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил, которые ранее были стянуты к границе между двумя республиками из-за конфликта военнослужащих и перестрелки.

Также ранее погранслужба Киргизии заявила о стягивании войск Таджикистана к границе. Таджикские войска периодическим вели огонь по военнослужащим Киргизстана, заявили в ведомстве.