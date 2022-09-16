Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 государств, в том числе, президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, в Узбекистане из-за политики китайской делегации по коронавирусу. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Отмечается, что китайский лидер также отсутствовал на групповых фотоснимках, опубликованных накануне, 15 сентября, с саммита ШОС, который он посетил в рамках своей первой зарубежной поездки после начала пандемии COVID-19, сообщило Reuters. Источник в узбекском правительстве пояснил, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Си Цзиньпин отказал папе римскому во встрече в Казахстане. При этом китайская сторона заявила, что “оценила этот жест”.

Также ранее Си Цзиньпин поручил найти пути финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.