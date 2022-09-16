Папа римский раскритиковал западный мир Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа римский Франциск критически отозвался о состоянии западного мира, заявив, что Запад нельзя называть «примером для подражания», поскольку он пошел по ложному пути.

«Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером … Запад пошел по ложному пути, например, в плане социальной справедливости», - заявил понтифик в интервью Corriere della Sera.

Франциск считает, что Запад является самым большим кладбищем человечества, указывая также на демографические проблемы европейских стран, и отмечая, что в этих условиях Европейский союз проводит неправильную миграционную политику.

«Нам нужны люди в Испании, в Италии ... Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?», - отметил он, добавив, что на сегодняшний день западные страны «не на самом высоком уровне» и не может помогать другим народам.

Напомним, ранее папа римский Франциск возмутился тем, как страны Европы принимают беженцев, указав, что, в то время как украинцам открыты все двери, прибывших из Африки и Азии беженцев могут вообще не пустить в Европейский союз.