В России на 16 сентября 2022 года выявлено 59 035 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 59 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 16 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтверждено 110 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 50 020 человек, что на 0,5% больше по сравнению с минувшим четвергом, 15 сентября. Количество госпитализаций также незначительно увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 178 человек, что на 1,7% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 16 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 20 324 039. Жертвами коронавируса стало 385 837 человек, а из больниц выписано 19 294 876 пациентов.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 16 сентября 2022 года выявлено 610 182 969 случаев заболевания COVID-19, а прирост за сутки составил 560 784 случая.