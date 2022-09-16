Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, которые готовы освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", заявил лидер ЛДПР и глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"Украина не меняет методичек. Зеленский в очередной раз "нашел" какие-то "захоронения" в Изюме и заявляет о якобы "новых жертвах русских", - заявил Слуцкий. Кроме этого, он назвал ситуацию Бучей-2 или "очередной серией постановок и провокаций фашиствующего режима".

Уже ведется сбор "правильных" журналистов и западных телекамер, готовых освещать новую фабрикацию по сценарию неонацистов, добавил Слуцкий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.