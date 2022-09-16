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Политика16 сентября 2022 8:24

Евродепутаты попросили проверить случаи вандализма при сносе памятников победы над фашизмом

Многие страны занимаются "переписыванием истории"
Елена АКИМОВА
Евродепутаты попросили проверить случаи вандализма при сносе памятников победы над фашизмом

Евродепутаты попросили проверить случаи вандализма при сносе памятников победы над фашизмом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратили внимание Еврокомиссии на случаи снесения памятников победы над фашизмом.

Парламентарии призывают проверить основания, на которых было решено снести объекты в странах-членах ЕС. Ведь «европейские лидеры пренебрегают исторической правдой».

Депутаты в своем письме отмечают, что не так давно подобный случай произошел в Латвии. Был снесен памятник освободителям Риги. Несмотря на то, что на улицы вышли люди в знак протеста, власти все равно завершили начатое, разогнав демонстрантом с помощью полиции.

Пападакис и Николау-Алаванос попросили Еврокомиссию высказать свое мнение по поводу уничтожения памятников современной истории, «символизирующих международную солидарность, дружбу и мир».

Европарламентарии отмечают, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен поощряет антикоммунистическую и антисоветскую кампанию. Что способствует «легитимизации грубых нападений на историческое и культурное наследие европейских народов».

Как считает военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что европейское сообщество поддерживает «переписывание истории».

В августе власти Латвии демонтировали один из последних оставшихся в стране памятников Владимиру Ленину.

Также была уничтожена стела в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации. Монументы снесли ночью в предместьях столицы республики, сообщает ФАН.

Комитет по правам человека в ООН предписал латвийским властям остановить в Риге снос монумента воинам-освободителям и завершить работы на объекте. Но власти страны рассудили иначе, передает Life.