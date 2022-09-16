Евродепутаты попросили проверить случаи вандализма при сносе памятников победы над фашизмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратили внимание Еврокомиссии на случаи снесения памятников победы над фашизмом.

Парламентарии призывают проверить основания, на которых было решено снести объекты в странах-членах ЕС. Ведь «европейские лидеры пренебрегают исторической правдой».

Депутаты в своем письме отмечают, что не так давно подобный случай произошел в Латвии. Был снесен памятник освободителям Риги. Несмотря на то, что на улицы вышли люди в знак протеста, власти все равно завершили начатое, разогнав демонстрантом с помощью полиции.

Пападакис и Николау-Алаванос попросили Еврокомиссию высказать свое мнение по поводу уничтожения памятников современной истории, «символизирующих международную солидарность, дружбу и мир».

Европарламентарии отмечают, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен поощряет антикоммунистическую и антисоветскую кампанию. Что способствует «легитимизации грубых нападений на историческое и культурное наследие европейских народов».

Как считает военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что европейское сообщество поддерживает «переписывание истории».

В августе власти Латвии демонтировали один из последних оставшихся в стране памятников Владимиру Ленину.

Также была уничтожена стела в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации. Монументы снесли ночью в предместьях столицы республики, сообщает ФАН.

Комитет по правам человека в ООН предписал латвийским властям остановить в Риге снос монумента воинам-освободителям и завершить работы на объекте. Но власти страны рассудили иначе, передает Life.