Венгрия готова пойти навстречу Евросоюзу для сохранения финансирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии выразили готовность пойти навстречу Брюсселю в вопросе реформирования страны, чтобы избежать уменьшения финансирования со стороны Евросоюза в рамках новой процедуры ограничений за нарушение верховенства закона, сообщил венгерский министр по делам ЕС Тибор Наврачич.

Европарламент накануне, 15 сентября, утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией важнейших ценностей, на которых основан Евросоюз. В частности, Еврокомиссии было предложено отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до того, как будут устранены все нарушения.

"Мы рассматриваем любые варианты. Мы можем пойти на переговоры... Нам кажется, что существует консенсус по поводу концепции антикоррупционного органа", - заявил министр изданию Financial Times.

Ранее сайт KP.RU писал, что Венгрию могут исключить из Евросоюза за неповиновение Западу.

Также ранее Венгрия потребовала от ЕС разрешить ей продажу продукции из российской нефти.