Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мировой политике и экономике обозначились фундаментальные трансформации, они носят необратимый характер, заявил президент России Владимир Путин.

"В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер ", - отметил российский лидер на саммите ШОС.

Также Владимир Путин добавил, что "все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой... на общепризнанных принципах ... устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга".

Ранее Путин заявил, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.

Также ранее российский лидер отмечал, что экономика России выдерживает санкционный удар. Глава государства отметил положительный эффект усилий правительства в этой сфере.