Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что до 90% российского продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

"В основном, до 90% нашего продовольствия поступает на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки", - сказал российский лидер, выступая на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.

Также Путин заявил о необратимых транформациях в мировой политике и экономике. Он отметил, что "все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто на видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга".

Ранее вице-премьер Абрамченко заявила, что Россия продолжит экспорт продовольствия. По словам Абрамченко, в настоящее время интерес к российскому продовольствию в мире растет, об этом писал сайт KP.RU.