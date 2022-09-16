В школах Благовещенска по поручению губернатора Василия Орлова начали обучать разговорному китайскому языку

В школах Благовещенска старшеклассники начали изучать разговорный китайский язык. Фото: Global look press

В школах Благовещенска начали преподавать разговорный китайский язык. Старшеклассники изучают его во внеурочное время и исключительно по желанию. Образовательная программа разработана по поручению главы Амурской области Василия Орлова. Приграничный регион активно развивает экономические и культурные связи с соседним государством. Знание китайского языка наверняка станет для выпускников дополнительным бонусом в будущей профессиональной жизни.

«Уверен, старшеклассники заинтересуются возможностью изучить разговорный китайский язык, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году – планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам».

Сейчас факультатив по изучению китайского языка преподают в школе №22 и в гимназии №25 Благовещенска. Дополнительные уроки посещают около 50 учеников. В остальных школах Благовещенска разговорный китайский язык старшеклассники начнут изучать со следующей недели. Занятия ведут 11 учителей китайского языка. В тех школах, где таких специалистов нет, для обучения будут привлекать студентов и педагогов Благовещенского государственного педагогического университета, а также преподавателей Амурского института развития образования.