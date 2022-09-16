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Экономика16 сентября 2022 9:29

Годовая инфляция в ЕС выросла до рекордных показателей

Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1 процента
Александр КИСЛОВ
Власти Евросоюза признают тяжелую экономическую ситуацию, возникшую на фоне введения санкций против ЕС

Власти Евросоюза признают тяжелую экономическую ситуацию, возникшую на фоне введения санкций против ЕС

Фото: REUTERS

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Об этом говорится в официальных данных Евростата.

Данный показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных интернет-порталом DailyFX, и предварительной оценкой финансовых властей ЕС.

Таким образом, официально подтверждено, что инфляция в еврозоне вновь обновила максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Евросоюз и другие западные страны на фоне украинского кризиса и введения антироссийских санкций охватил масштабный "кризис стоимости жизни". В еврозоне резко начали сокращаться зарплаты и расти цены (в том числе, на товары первой необходимости).

Кроме того, ЕС готовится к предстоящему масштабному энегокризису. Он может быть связан с отказом ряда европейских стран и компаний от перехода на новую схему оплаты российского газа (в Москве поставили ультиматум, согласно которому недружественные страны теперь должны оплачивать поставки топлива из РФ исключительно в рублях). В связи с этим многие европейские политики начинают призывать жителей своих стран всерьез готовиться к "суровой и тяжелой зиме".