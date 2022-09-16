Власти Евросоюза признают тяжелую экономическую ситуацию, возникшую на фоне введения санкций против ЕС Фото: REUTERS

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее. Об этом говорится в официальных данных Евростата.

Данный показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных интернет-порталом DailyFX, и предварительной оценкой финансовых властей ЕС.

Таким образом, официально подтверждено, что инфляция в еврозоне вновь обновила максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Евросоюз и другие западные страны на фоне украинского кризиса и введения антироссийских санкций охватил масштабный "кризис стоимости жизни". В еврозоне резко начали сокращаться зарплаты и расти цены (в том числе, на товары первой необходимости).

Кроме того, ЕС готовится к предстоящему масштабному энегокризису. Он может быть связан с отказом ряда европейских стран и компаний от перехода на новую схему оплаты российского газа (в Москве поставили ультиматум, согласно которому недружественные страны теперь должны оплачивать поставки топлива из РФ исключительно в рублях). В связи с этим многие европейские политики начинают призывать жителей своих стран всерьез готовиться к "суровой и тяжелой зиме".