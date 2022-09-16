Китай вводит санкции против топ-менеджеров оборонных компаний США за продажу вооружений Тайваню Фото: REUTERS

Пекин введет санкционные ограничения в отношении главных исполнительных директоров компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу вооружений Тайваню. Такое заявление в пятницу, 16 сентября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

«Для защиты суверенитета и интересов безопасности КНР правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления», - заявила дипломат.

Мао Нин назвала продажи американского вооружения Тайваню сильным нарушением принципа «одного Китая», а также положения совместных китайско-американских коммюнике. Как она отметила Пекин решительно против таких действий.

«Китай в очередной раз призывает американское правительство и соответствующие стороны в США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажи вооружений Тайваню», - заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.