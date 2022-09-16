Взрыв прогремел в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске

В здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики (ЛНР) в центре столицы республики - Луганске - прогремел взрыв, сообщил сегодня, 16 сентября, корреспондент РИА Новости.

"По предварительной информации, есть жертвы", - уточнил в Телеграм-канале представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Кроме этого, он добавил, что на месте ЧП работают аварийные и спасательные службы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.