В ВГА Херсонской области заявляют о масштабном массированном обстреле центра города со стороны ВСУ Фото: REUTERS

В результате обстрела центра Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб по меньшей мере один человек, еще один был ранен. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости.

При этом подчеркивается, что сейчас есть лишь предварительные данные, поэтому число пострадавших и погибших вскоре еще может увеличиться.

По данным властей Херсонской области, в результате удара украинских военных по зданию администрации региона была ранена начальник департамента труда, ее водитель погиб.

Замглавы временной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева считает действия украинских военных, обстреливающих столицу региона, "подлым терактом". Она полагает, что ВСУ действуют крайне цинично, уничтожая мирных жителей Херсона.

ВСУ начали вести масштабный массированный обстрел центра Херсона днем 16 сентября 2022 года. Под обстрел попали здание администрации города, а также близлежащие дома (в большинстве их них выбило все стекла).