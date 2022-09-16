США запретили все операции с российскими производителями электроники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США включило крупнейших производителей электроники из России, а также российские дизайн-центры в так называемый SDN-лист, что говорит о необходимости для американских компаний свернуть с ними все операции.

Как передает «Коммерсантъ», в расширенный санкционный список попали и главные российские производители процессоров - МЦСТ («Эльбрус»), «Байкал Электроникс» (Baikal) и «Элвис» («Скиф»), которые еще с марта этого года находились под секторальными санкциями, что вводило запрет на поставки при наличии доли американских технологий, однако на данный момент речь идет о блокировании любых активов и запрете всех сделок, исключая разрешенных лицензией.

Собеседник издания на рынке полупроводников заявил, что подобный запрет закрывает возможности для развития отечественного вычислительного оборудования, среди которого, теперь дизайн-центры.

Для Yadro и «Аквариуса», планировавших строительство заводов по производству вычислительной техники, такие ограничения делают невозможными закупки и оборудования, так как даже третьи страны обрывают контакты из-за страха вторичных санкций.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что у россиян остается все меньше способов оплаты за границей из-за действий США.