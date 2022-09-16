Власти Херсонской области назвали обстрел администрации региона подлым терактом Фото: REUTERS

Ракетный обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел в ходе совещания глав администраций городских и муниципальных округов, со стороны укрбандитов произошел подлый теракт, заявила замглавы администрации Екатерина Губарева.

"Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. В ходе совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт", - отметила Губарева в своем Телеграм-канале.

ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.