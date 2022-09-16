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Происшествия16 сентября 2022 10:09

Власти Херсонской области назвали обстрел администрации региона подлым терактом

Об этом заявила замглавы администрации Екатерина Губарева
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Херсонской области назвали обстрел администрации региона подлым терактом

Власти Херсонской области назвали обстрел администрации региона подлым терактом

Фото: REUTERS

Ракетный обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел в ходе совещания глав администраций городских и муниципальных округов, со стороны укрбандитов произошел подлый теракт, заявила замглавы администрации Екатерина Губарева.

"Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. В ходе совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт", - отметила Губарева в своем Телеграм-канале.

ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.