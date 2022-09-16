Сергей Горенко Фото: ru.wikipedia.org

Генпрокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко погиб сегодня, 16 сентября 2022 года, при взрыве в своем кабинете. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как уточнили источники, генпрокурор умер в результате полученных ранений. Также его заместитель Екатерина Стегленко.

ВСУ обстреляли при помощи ракет центр Херсона сегодня утром, 16 сентября, ракета попала в здание администрации Херсонской области. Как минимум, один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.