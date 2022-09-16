Шольц пригрозил пересмотреть границы Польши в ответ на требование репараций Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после требования Варшавы о репарациях намекнул на пересмотр границ между Германией и Польшей. Об этом пишет польский портал Niezalezna.pl.

Портал напоминает о речи главы немецкого правительства, сказанной в Потсдаме во время вручения премии M100 Media Award Владимиру Кличко как представителю Украины, когда он вспомнил договор, заключенный бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом.

«Глядя на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории», - заявил тогда Шольц, отметив, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

В ответ на заявление немецкого канцлера заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Муларчик написал в Twitter, что на протяжении десятилетий сменявшие друг друга правительства ФРГ пугали поляков пересмотром границ при постановки вопроса о репарациях, поэтому Шольц не «изобрел порох».

Напомним, ранее Варшава заявляла о необходимость потребовать от Берлина дополнительно около 1,3 трлн долларов в виде репараций, а чуть позже, 15 сентября, польский президент выступил с заявлением о репарациях от Москвы за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.