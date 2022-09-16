Соглашение о визах между Швейцарией и Россией приостановят с 19 сентября 2022 года Фото: pixabay.com

Действие соглашения между Швейцарией и Россией об упрощенном визовом режиме будет приостановлено с 19 сентября 2022 года, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Государственного секретариата по миграции Лукас Ридер.

“Действие соглашения об упрощении визового режима с РФ будет приостановлено с 19 сентября 2022 года", - уточнил Ридер.

Напомним, сегодня, 16 сентября, стало известно, что Федеральный совет (правительство) Швейцарии вслед за ЕС принял решение о полной приостановке действия соглашения с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.

Ранее сайт KP.RU писал, что депутат Европарламента Тоом назвала “слабоумным” решение Эстонии запретить въезд россиянам. Инициатива Талина по запрету въезда россиян в ЕС не может быть реализована, считает парламентарий.

Кроме этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии запретить въезд россиянам в Европу. Для эстонского политика подобные заявления это норма, отметила дипломат.