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Спорт16 сентября 2022 10:47

Глава МОК назвал условие для допуска российских спортсменов к международным турнирам

Глава МОК Томас Бах допустил участие российских спортсменов в международных турнирах без национальной символики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МОК назвал условие для допуска российских спортсменов к международным турнирам

Глава МОК назвал условие для допуска российских спортсменов к международным турнирам

Фото: REUTERS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования. Как сообщил руководитель пресс службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, отметив, что в данном случае российским спортсменам будет необходимо выступать без национальной символики. Ре

«Конгресс начался с видеообращения Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики», - заявил глава пресс службы Союза биатлонистов России СБР, отметив, что «в целом Бах умыл руки - решайте, дескать, сами».

Как писал сайт KP.RU, накануне появилось сообщение в Олимпийском комитете США задумались о возвращении российских спортсменов на международную арену, назвав это неизбежным.