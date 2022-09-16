Глава МОК назвал условие для допуска российских спортсменов к международным турнирам Фото: REUTERS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования. Как сообщил руководитель пресс службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов, отметив, что в данном случае российским спортсменам будет необходимо выступать без национальной символики. Ре

«Конгресс начался с видеообращения Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики», - заявил глава пресс службы Союза биатлонистов России СБР, отметив, что «в целом Бах умыл руки - решайте, дескать, сами».

Как писал сайт KP.RU, накануне появилось сообщение в Олимпийском комитете США задумались о возвращении российских спортсменов на международную арену, назвав это неизбежным.