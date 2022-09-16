В Госдуму внесут проект о кредитных каникулах россиянам на постоянной основе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы и депутаты внесут в Госдуму РФ проект закона о продлении кредитных каникул для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, с подобной заявкой можно будет обратиться на постоянной основе. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Николай Журавлев.

Вице-спикер Совфеда указал на высокую эффективность в виде оперативной меры имеющих временный характер антикризисных кредитных каникул. «После окончания кредитных каникул в график платежей удалось вернуться более 70% заемщиков, а после ипотечных каникул - более 80%», - отметил он.

Журавлев заявил, что теперь учитывая успешный опыт введенных ранее временных кредитных каникул, а также востребованность подобной меры среди заемщиков, предлагается «предусмотреть такое право гражданина - обратиться за кредитными каникулами - на постоянной основе».

Проект закона предусматривает возможность предоставления россиянам права на получение льготного периода по кредитному договору для восстановления платежеспособности на срок до шести месяцев. Подобное право может быть реализовано однократно при условии существенного снижения доходов заемщика.