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Общество16 сентября 2022 11:08

В России предложили наказывать за оспаривание территориальной целостности страны

Законопроект о наказании за оспаривание территориальной целостности России внесен в Госдуму РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Законопроект о наказании за оспаривание территориальной целостности России внесен в Госдуму РФ

Законопроект о наказании за оспаривание территориальной целостности России внесен в Госдуму РФ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной Думы РФ внесли в нижнюю палату парламента проект закона о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По словам Пискарева, в последнее время можно увидеть, что активно распространяются карты, а также «другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны». «Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию», - подчеркнул он.

«В соответствии с поправками к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность», - сказано в заявлении комитета.

Уточняется, что в проекте за подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, или же арест до 15 суток. Инициаторами такого проекта выступили депутаты Государственной думы РФ во главе с Пискаревым. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности».