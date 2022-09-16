Делегация "Роскосмоса" не поедет на Международный астронавтический конгресс в Париж из-за отказа в визах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация "Роскосмоса" не сможет посетить Международный астронавтический конгресс в Париже - большей части участников отказали в визе, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Делегация госкорпорации "Роскосмос" не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже, который пройдет 18-22 сентября 2022 года, так как большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки", - уточняется в сообщении госкорпорации.

При этом какие представители российской ракетно-космической отрасли планировали посетить конгресс, и кому именно отказали в визе, не сообщается.

Ранее сайт KP.RU писал, что "Роскосмос" прекратил производство и продажу санок.До этого данную продукцию долгое время реализовывали только со склада.

Также ранее Роскосмос временно поменял логотип госкорпорации на Красную Звезду.