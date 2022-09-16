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Общество16 сентября 2022 12:02

Росавиация сообщила, что не получала массовых жалоб пилотов на недопуск к полетам со стороны авиакомпаний

Сообщения о массовых проверках летчиков, появившиеся в СМИ и соцсетях, в ведомстве назвали фейковыми
Александр КИСЛОВ
Росавиация сообщила, что пилоты не обращаются в ведомство из-за роста числа проверок со стороны авиакомпаний

Росавиация сообщила, что пилоты не обращаются в ведомство из-за роста числа проверок со стороны авиакомпаний

Фото: из соцсетей

Массовых обращений пилотов в Федеральное агентство воздушного транспорта по поводу внеплановых проверок со стороны работодателей не поступало, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Согласно нормам Воздушного кодекса, авиаперевозчики самостоятельно отвечают за готовность экипажа к выполнению полетов. В этой связи их вопрос допуска к полетам находится в компетенции авиаперевозчиков, напоминают в федеральном ведомстве.

Однако пока никаких сообщений от пилотов от том, что перевозчики проводят внезапные внеплановые проверки, в Росавиацию не поступало. В случае, если подобные обращения появятся и будут иметь место, в ведомстве пообещали, что рассмотрят и изучат их в установленном законом порядке.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщили о том, что, по данным профсоюзов, авиакомпании якобы начали массово отстранять пилотов от выполнения полетов по итогам "внеплановых проверок". Однако в Росавиации подчеркивают, что ведомство о подобных фактах не знает.