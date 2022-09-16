Росавиация сообщила, что пилоты не обращаются в ведомство из-за роста числа проверок со стороны авиакомпаний Фото: из соцсетей

Массовых обращений пилотов в Федеральное агентство воздушного транспорта по поводу внеплановых проверок со стороны работодателей не поступало, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Согласно нормам Воздушного кодекса, авиаперевозчики самостоятельно отвечают за готовность экипажа к выполнению полетов. В этой связи их вопрос допуска к полетам находится в компетенции авиаперевозчиков, напоминают в федеральном ведомстве.

Однако пока никаких сообщений от пилотов от том, что перевозчики проводят внезапные внеплановые проверки, в Росавиацию не поступало. В случае, если подобные обращения появятся и будут иметь место, в ведомстве пообещали, что рассмотрят и изучат их в установленном законом порядке.

Ранее ряд федеральных СМИ сообщили о том, что, по данным профсоюзов, авиакомпании якобы начали массово отстранять пилотов от выполнения полетов по итогам "внеплановых проверок". Однако в Росавиации подчеркивают, что ведомство о подобных фактах не знает.