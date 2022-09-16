Более тысячи многодетных семей оформили выплаты на ипотеку на Госуслугах

Более тысячи многодетных российских семей получили выплаты в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Услугу они оформили дистанционно – с помощью портала Госуслуг, сервис заработал месяц назад. Об этом сообщил оператор программы ДОМ.РФ.

В компании добавили, что для оформления выплат на Госуслугах необходимо иметь подтвержденную учетную запись, заполнить заявление и приложить копии требующихся документов. После этого заявка автоматически передается в ДОМ.РФ, который формирует запросы к кредитору и прочим ведомствам, например, Росреестру или ФНС России. В том случае, если все данные указаны верно, заявка рассматривается в течение недели.

«Разработанный при участии ДОМ.РФ сервис позволил многодетным семьям дистанционно подать обращение на участие в программе. Это важный шаг для реализации программы с учетом её значительной востребованности – с момента запуска в 2019 году господдержкой уже воспользовались более 380 тыс. семей», - рассказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Она уточнила, что на выплаты из федерального бюджета выделили свыше 160 миллиардов рублей.

Для удобства пользования сервисом ДОМ.РФ также создал пошаговую инструкцию по оформлению заявлений, поскольку в первые недели оказания услуги в новом формате фиксировались ошибки и недостоверные сведения в обращениях.

Напомним, выплаты до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых с 1 января по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. Еще одно важное условие: кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года. Деньги можно потратить на погашение ипотеки, строительство частного дома, приобретение земельного участка. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока реализации данной поддержки.