Нэнси Пелоси подтвердила подготовку визита в Армению Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси подтвердила информацию о своем грядущем визите в Армению. По ее словам, ей было неизвестно об обнародовании планов поездки в Ереван.

«Я не знала, что планы моих путешествий уже были обнародованы. Завтра я поеду в Армению», – сказала парламентарий на пресс-конференции.

Как отметила Пелоси, приглашение от армянских властей поступило ей уже давно. Вместе со спикером Палаты представителей в Ереван полетит член нижней палаты парламента США Джеки Шпейер.

Напомним, накануне газета Politico сообщила, что Пелоси намерена отправиться в Армению, чтобы встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Поездка связана с обострением конфликта между Ереваном и Баку.

Как отмечается в публикации, поездка в Армению может стать для спикера Палаты представителей последним зарубежным визитом, поскольку есть вероятность, что большинство в Конгрессе вновь вернется в республиканцам.