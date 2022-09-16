Экспорт газа из России в Евросоюз в 2022 году сократится на 50 млрд кубометров Фото: REUTERS

Экспорт газа из России в страны Евросоюза в 2022-м году сократится на 50 млрд кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"По оценкам, которые сейчас в Минэнерго, экспорт сократится примерно на 50 млрд кубометров", - сказал Новак журналистам "на полях" саммита ШОС, говоря о поставках газа из России в Европу в текущем году.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в прекращении экспорта газа в Европу. РФ во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы, отметил он.

Также ранее сайт KP.RU со ссылкой на газету Echos сообщал, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году. По мнению обозревателя издания, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы", поскольку даже если Евросоюз станет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.