Премьер Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Позиция Венгрии по санкциям против России значительно отличается от позиции Евросоюза, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Разница между ними «две тысячи километров», отметил он.

«Мы ближе к стране, против которой вводят санкции, то есть к России. Кто ближе, тот всегда больше страдает от санкций. Поэтому нет ничего удивительного в том, что позиция Венгрии по санкциям радикально отличается от брюссельской позиции. Разница между нашими позициями примерно в две тысячи километров», – сказал политик на пресс-конференции.

Он отметил, что решения о санкциях принимаются в местах, которые находятся в относительной безопасности и на большом расстоянии от стран, против которых их вводят. В тоже время Орбан сравнил ограничения Евросоюза против России с санкциями «карлика против великана».

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Венгрии сравнил антироссийские санкции с атомной бомбой. В разговоре с президентом Сербии Александаром Вучичем он отметил, что Европу ждет тяжелая зима. По словам Орбана, Венгрия оказалась в тяжелом положении, поэтому не поддерживает необдуманные ограничительные меры.

Напомним, Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа с 1 сентября 2022.