Анналена Бербок Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt осудили главу МИД Анналену Бербок после ее требования передать Украине танки.

"США танки не поставляют, а Бербок гениальный стратег, ей же виднее! Нет, не поставляйте танки, необходим мир!" - выразил свое мнение один из читателей.

"Что за чушь она несет? Только эскалация и военная риторика. За последние полгода я почти не слышал от нее слов о необходимости переговоров с Россией", - отметил другой пользователь.

"Только если Бербок отправится на фронт. Ей срочно требуется руководить операцией там", - заявил еще один читатель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года можно прочитать здесь.