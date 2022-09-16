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Политика16 сентября 2022 13:26

Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию по итогам саммита

Страны, в частности, отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию по итогам саммита, фото: сайт президента Белоруссии

Лидеры ШОС подписали самаркандскую декларацию по итогам саммита, фото: сайт президента Белоруссии

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества подписали сегодня, 16 сентября 2022 года, по итогам саммита самаркандскую декларацию.

В частности, страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также подчеркнули открытость для партнерства с учетом взаимных интересов.

Также они призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом актуальной ситуации в экономике. Кроме этого, государства заявили о планах наращивания сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В общей сложности, страны-члены подписали примерно 40 документов, в частности, комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее сайт писал, зачем президент России Владимир Путин полетел в Самарканд и что значит ШОС для России.

Также отмечалось, что впервые с начала спецоперации Владимир Путин лично встретился с главой Китая. Первый день саммита ШОС показал, что политическая изоляция России полностью провалилась.