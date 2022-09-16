Мобильный интернет в метро стал работать для абонентов МегаФона на 42% быстрее

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Скорость мобильного Интернета для абонентов МегаФона в московском метро выросла на 42%. Цифровой оператор обновил сеть в столичной подземке на самых загруженных ветках.

Модернизация проведена на линиях с самым большим количеством пассажиров: Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской. На них приходится более 45% пассажиропотока.

- Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем сеть с учетом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным интернетом даже в метро, - рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

По оценкам экспертов компании, мобильным Интернетом в столичной подземке пользуются больше 90% абонентов. Только за минувший год трафик вырос на 11%.

Больше половины мобильного трафика в метро тратится на мессенджеры, социальные сети и видеосервисы. Наиболее популярны «Вконтакте» и Telegram.

Мужчины пользуются метро активнее, чем женщины: 59% против 41%. Чаще остальных на метро передвигаются люди возрасте от 30 до 40 лет. Их доля составляет 39% от общего пассажиропотока.

Специалисты МегаФона также назвали самые популярные модели смартфонов, с которых люди в метро выходят в Интернет. На первом месте по популярности среди абонентов оказалась модель Apple iPhone 11. Далее в списке - Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A.