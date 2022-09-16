Путин разъяснил замгенсека ООН несправедливость распределения зерна в рамках продуктовой сделки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) затронул тему поставок зерна с Украины в рамках продуктовой сделки. На эту тему он пообщался с заместителем генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло, которой подробно разъяснил несправедливость распределения зерна.

«Путин остановился с заместительницей генерального секретаря ООН, которая присутствовала на заседании саммита ШОС, и опять ей подробно разъяснил то, как реализуется зерновая сделка, а именно то, что лишь мизерная часть того, что вывозится из портов, попала действительно в бедные страны», – рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, разговора Путина и Ди Карло получился достаточно подробным. Замгенсека ООН заверила президента России, что организация занимается этой проблемой.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что власти РФ считают правильным решение увеличить поставки зерна в беднейшие страны. Россия с мая по август 2022 поставила на мировые рынки 6,6 миллиона тонн зерновых, из которых 6,3 миллионов тонн были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил Путин.