Жители стран Евросоюза беспокоятся из-за возможного прекращения поставок топлива из РФ Фото: REUTERS

Франция, Польша и ФРГ официально признали озабоченность населения стран Евосоюза в связи с возможным дефицитом газа и высокими ценами на энергоносители. С соответствующим заявлением выступили министерства иностранных дел трех европейских стран.

Они полагают, что спецоперация РФ на Украине и "использование энергоресурсов в качестве геополитического оружия, в частности значительное сокращение поставок газа ряду стран ЕС, вызвали обеспокоенность населения Евросоюза на фоне возможного дефицита газа в сочетании с уже высокими ценами на энергоносители".

Ранее европейские политики и экономисты заявили о реальной угрозе наступления в Европе масштабного энергокризиса предстоящей зимой. Из-за возможного введения ЕС потолка цен на российский газ Москва может полностью прекратить поставки "голубого топлива" европейским странам.

Кроме того, еще одним поводом для прекращения поставок российского газа в Европу может стать отказ многих европейских правительств и компаний переходить на оплату топлива из РФ в рублях.

Сербский президент Александр Вучич уже заявил о том, что вся Европа рискует попросту "замерзнуть", если поставки российского газа странам ЕС вскоре будут полностью прекращены.