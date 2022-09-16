Центробанк намерен с 1 апреля 2023 года начать тестирование цифрового рубля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России планирует с 1 апреля 2023 года приступить к тестированию цифрового рубля в операциях с реальными клиентами. Об этом сообщила сегодня, 16 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, что на данный момент регулятор вместе с 15 банками проводить тестирование цифрового рубля.

Она также добавила, что на платформе цифрового рубля в тестовом режиме регистрируются электронные кошельки, осуществляются переводы между гражданами, производятся оплаты за товары и услуги - в частности, через QR-коды.

Ранее сайт KP.RU писал, что, по мнению депутата Делягина, цифровой рубль похож на безналичный.

Также ранее эксперт отмечал, что введение цифрового рубля обязательно, если Россия хочет жить и развиваться, а не отстать в экономической гонке. Китай частично ввел цифровой юань, Европа, США - на подходе, писал сайт KP.RU.