Студенты-геологи завершили практику в Мосэкомониторинге Департамента природопользования Москвы

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Студенты российских вузов регулярно проходят практику с опытными специалистами в различных ведомствах города. Так, летом 2022 года в Геологической службе Москвы проходили производственную практику студенты, обучающиеся по профилю «Гидрогеология и инженерная геология». Они представляли Государственный Геологоразведочный Университет имени Серго Орджоникидзе и Иркутский национальный исследовательский университет.

Мониторинг за ситуацией в столице специалисты Геологической службы, которая была создана в 2017 году и вошла в ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ведут в непрерывном режиме.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Во время практики студенты участвовали в мониторинге подземных вод и опасных геологических процессов. Инспектировали наблюдательные скважины, участвовали в замерах уровня и температуры подземных вод, обследовали родники и колодцы, брали пробы воды, а также проводили маршрутное обследование территории Битцевского парка.

Помимо мониторинга, практиканты наблюдали за процессом бурения разведочных скважин при проведении экологических исследований в экспериментальной школе на 2500 мест с кванториумом на территории Завода имени И.А. Лихачева.

«За время практики студенты научились проводить замеры дебита родника и уровня воды в скважинах и колодцах, определять температуру воды, отбирать пробы воды на химический анализ из водопунктов, выявлять проявления опасных геологических процессов и проводить их описание», – рассказали в ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Фото предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Отметим, что в столице зафиксированы 13 глубоких и 80 мелких участков развития оползневых процессов. Большинство из них – в районе долин Москва-реки и ее притоков – Яузы и Сходни. На всех участках ежегодно проводятся маршрутные наблюдения. На участках глубоких оползней развернуты сети инструментальных наблюдений. К примеру, с помощью скважин в режиме реального времени удается контролировать оползневые подвижки.

Одним из крупных оползневых массивов является склон на Воробьевых горах. Первые противооползневые мероприятия здесь были проведены в 1970-х гг. Несколько лет назад была создана сеть высокоточного оползневого мониторинга, которая позволяет контролировать ситуацию на всей площади склона в режиме реального времени. Сеть включает 331 наблюдательные скважины, геодезические реперы и датчики, которые позволяют в автоматическом режиме регистрировать смещения грунтов на поверхности склона и глубинах до 80 метров, учитывать изменения уровня подземных вод и напряжения в грунтах.