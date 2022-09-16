Погранслужба Киргизии заявила о возобновлении обстрелов сел Колунду и Жаны-Жер Таджикистаном Фото: REUTERS

Вооруженные силы Таджикистана возобновили обстрел сел киргизских сел Колунду и Жаны-Жер, заявляет Государственная пограничная служба Кыргызстана.

«Нарушив достигнутые договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района. В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня», – сказано в сообщении на сайте ведомства

Как отметили в киргизской погранслужбе, обстановка на границе с Таджикистаном остается напряженной.

Ранее сайт KP.RU писал, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил, которые ранее были стянуты к границе между двумя республиками из-за конфликта военнослужащих и перестрелки.

В то же время власти Таджикистана сообщили, что Киргизия не приняла предложение о переговорах по ситуации на границе.